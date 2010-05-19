Регионалы дают Парубию с Грымчаком «отсрочку»

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента сегодня не примет решение о лишении неприкосновенности депутатов Андрея ПАРУБИЯ и Юрия ГРЫМЧАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По словам А.ЕФРЕМОВА, сегодня комитет не может рассматривать этот вопрос, поскольку соответствующее представление Генеральной прокуратуры поступило в парламент в понедельник, а положением закона о Регламенте Верховной Рады депутатам отведено пять дней на определение позиции по данному вопросу. Он подчеркнул, что «пятидневный срок еще не исчерпан, поэтому рассматривать данный вопрос на заседании регламентного комитета преждевременно».

В то же время, по мнению А.ЕФРЕМОВА, если бы сегодня в сессионный зал парламента был вынесен вопрос о снятии с А.ПАРУБИЯ и Ю.ГРЫМЧАКА депутатской неприкосновенности, то это решение было бы принято.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что даже если сегодня члены регламентного комитета рассмотрят представление Генпрокуратуры, то решения комитета по этому поводу не будет.

Вместе с тем, председатель регламентного комитета ВР Владимир МАКЕЕНКО напомнил, что заседание комитета начнется в 15.00. Он не смог спрогнозировать, каким может быть решение комитета по результатам рассмотрения представления Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошло столкновение между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины (по ч. 2 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью воспрепятствовать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).

14 мая председатель ВР В.ЛИТВИН сообщил, что в парламент из Генеральной прокуратуры поступило представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности отдельных народных депутатов от оппозиции за совершенные ими действия 27 апреля в ВР.