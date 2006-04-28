Фирташ встречался с Могилевичем, но связи у них нет

Украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ отрицает утверждение о связях с бизнесменом Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ.

Как сказал Д.ФИРТАШ в своем первом интервью, которое дал британскому журналу Financial Times, он “встречался с МОГИЛЕВИЧЕМ несколько раз. Но он никогда не был моим партнером и у меня не было никаких дел с ним”.

Украинская служба Би-Би-Си цитирует статью в Financial Times, где рассказывается, что Д.ФИРТАШ родился в селе Богдановка на Западе Украины. Его отец работал водителем, а мать была служащей. Некоторое время он учился на машиниста поезда, потом отслужил два года в советской армии. По возвращении со службы в 1986 году Д.ФИРТАШ не смог поступить в высшее учебное заведение, а поэтому переехал в Черновцы, где женился и работал пожарным, но после того, как ему не выплачивали своевременно зарплату, а советская система постепенно приходила в упадок, он решил не повиноваться судьбе и взять все в свои руки. Д.ФИРТАШ сказал в интервью, что страна была в хаотическом состоянии и он решил действовать.

Британский журнал пишет, что Д.ФИРТАШ начал торговать мясом, маслом, а затем автомобилями. До 1990 года он уже заработал 100 тысяч долларов и переехал в Москву. Но ему было трудно конкурировать на московском рынке. В 1993 году Д.ФИРТАШ убедил своих компаньонов поддержать его в поставках мяса в кредит в Туркменистан. Когда покупатель, государственная компания, не смог заплатить, Д.ФИРТАШ сам поехал в Туркменистан, чтобы вернуть 3-миллионный долг, продолжает дальше Financial Times. Правительство Туркменистана не имело денег, но министр экономики предложил заплатить газом.

Министр познакомил Д.ФИРТАША с газовым дилером Игорем БАКАЕМ, который покупал газ для Украины. "Он сказал, что может купить весь мой газ", - сказал Д.ФИРТАШ. Это соглашение стало началом его газовой карьеры. Он импортировал продукты питания в Туркменистан, а вместо этого получал газ, который потом за наличные продавал Украине. "Все развивалось очень быстрыми темпами", - сказал Д.ФИРТАШ, который большую часть 1990-х годов прожил в Ашхабаде.

Издание продолжает, что Д.ФИРТАШ оказался в центре газовых споров в Украине, где И.БАКАЙ отстаивал свою долю рынка у соперников, среди которых были тогдашний премьер-министр Павел ЛАЗАРЕНКО и связанная с ним Юлия ТИМОШЕНКО. В конце 1990-х годов появился еще один газовый дилер – компания “Итера” под руководством Игоря МАКАРОВА, который и доминировал в поставках газа на то время. По словам Д.ФИРТАША, в 2000 году И.МАКАРОВ предложил ему сотрудничать, чтобы быть монополистами в этом бизнесе "товары в обмен на газ". Д.ФИРТАШ сказал, что согласился и работал через компанию “Хайрок Холдингс”.

Как пишет Financial Times, рынок становился все более непредсказуемым, а туркменское правительство требовало, чтобы за газ платили наличными и товарами. При такой напряженной ситуации Д.ФИРТАШ и И.МАКАРОВ перестали быть партнерами, хотя сам Д.ФИРТАШ продолжал плотно работать с Ашхабадом. После прихода к власти в России Владимира ПУТИНА и после смены руководства “Газпрома”, которое пыталось руководить транзитом центрально-азиатского газа, Д.ФИРТАШ создал новую компанию “Эурал Транс Газ”, куда на руководящую должность пригласил бывшего председателя крупнейшей британской газовой компании “Бритиш Гэз” Седрика БРАУНА.

В 2004 году “Газпром” хотел расширить свою сферу влияния, и таким образом было создано “РосУкрЭнерго”, которая начала функционировать в 2005 году, и в 2006 году было подписано соглашение с Украиной. Д.ФИРТАШ сказал в интервью, что достиг такого успеха с помощью контактов в Туркменистане, знания газового бизнеса и тяжелого труда. "Я работаю 24 часа в сутки. Никаких выходных. Никто не знает этот бизнес так, как знаю его я", - заявил он.

Д.ФИРТАШ настаивает, что работал самостоятельно, за исключением партнерства с И.МАКАРОВЫМ, и что у него никогда не было никаких связей с С.МОГИЛЕВИЧЕМ, которого разыскивает ФБР, отмечает британский журнал.

Прошлым Д.ФИРТАША заинтересовался австрийский “Райфайзен Банк”, который хранит долю акций “РосУкрЭнерго” для украинских владельцев, отмечает Financial Times.

Главный работник “Райфайзен” Вольфганг ПУЧЕК сказал: "Было три вопроса, на которые мы пытались найти ответы. Первый, есть ли у клиента связи с организованной преступностью. Второй, - есть ли у клиента связи с известным преступниками. Ответ на эти два вопроса - "нет". Третий вопрос - это, были ли у клиента связи с преступниками в прошлом. В процессе появились некоторые детали, но их объяснили, и поэтому теперь у нас никаких претензий нет”.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля российское издание "Известия", входящее в холдинг "Газпром-медиа", со ссылкой на отчет международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers о финансовой деятельности RosUkrEnergo сообщило, что бенефициариями 50% доли Raiffeisen Investment A.G. в швейцарской компании являются двое украинских граждан – Д.ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10%).

Ранее ОАО "Газпром" официально сообщало, что соучредителями RosUkrEnergo с равными долями в уставном капитале - по 50% - являются компании Arosgas Beteiligungs Holding A.G. и Centragas Beteiligungs Holding A.G.

Arosgas Beteiligungs Holding A.G. создана в соответствии с законодательством Австрийской республики аффилированной структурой АБ "Газпромбанк" (РФ), владельцем контрольного пакета акций которого является "Газпром".

Centragas Beteiligungs Holding A.G., по данным "Газпрома", является аффилированной компанией Raiffesen Investment A.G., 100% уставного капитала которой контролирует группа Raiffesen Zentralbank Osterreicht AG (RZB). В то же время "Газпром" заявлял, что информации, выступает ли компания Raiffesen Investment A.G. номинальным держателем, и о лицах, интересы которых она представляет, не имеет в своем распоряжении.

По данным СМИ, Д.ФИРТАШ является президентом филиала компании Highrock Holdings Ltd, владельцем которой является бизнесмен С.МОГИЛЕВИЧ. Д.ФИРТАШ также фактический владелец украинских телеканалов К-1 и К-2.

И.ФУРСИН - владелец и председатель правления КБ ООО «Город-банк» (г. Одесса), а также совладелец ЗАО «Одесская киностудия». И.ФУРСИН на этих выборах был в списке «Народный Блок Литвина» в Верховную Раду под номером 33.

Созданная в 2004 году RosUkrEnergo на протяжении 2005 года выступала оператором с транзита среднеазиатского газа в Украину через территорию Казахстана, Узбекистана и России. Кроме того, компания в координации с ООО "Газекспорт" экспортировала газ в Европу.

НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" 4 января 2006 года договорились о том, что RosUkrEnergo с 1 января 2006 года выступает эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского газа в Украину.