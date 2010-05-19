Возглавляет ли зам министра Украины Партию любителей пива России?

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН утверждает, что его первый заместитель Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ является гражданином Украины.

Об этом Р.САФИУЛЛИН заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН в ответ на обвинения парламентской оппозиции в том, что на должности в правительстве назначаются иностранные граждане.

«Я знаю, что он (А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ) является гражданином Украины. Обвинения депутатов выглядят смешно, потому что не там нужно искать, не в паспортах нужно искать корень зла, а в работе. Мы пришли для того, чтобы поднимать спорт, и я считаю, что он со своей работой справляется более чем на 100%», - сказал Р.САФИУЛЛИН.

При этом министр подчеркнул, что процедура назначения на должность в министерстве предполагает предоставление претендентом всех необходимых документов, предусмотренных национальным законодательством. «Любой из нас, устраиваясь на работу, предоставляет документы», - подчеркнул он.

Р.САФИУЛЛИН, в то же время, не смог подтвердить информацию, возглавлял ли А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ Партию любителей пива России, а также о его участии в выборах в Государственную думу России.

В свою очередь, министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ в разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил, что в настоящее время запрос депутатов БЮТ относительно назначения А.ПАЛЬЧЕВСКОГО на должность первого заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта еще не получен. «Мы обязательно ответим на этот запрос», - подчеркнул он.

Между тем, А.ТОЛСТОУХОВ исключил возможность, что А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ является гражданином России. «Назначение заместителей министра осуществляется на основании представления министра и всех документов претендента на эту должность», - уточнил министр, добавив, что в соответствии с национальным законодательством ответственные должности в министерствах и государственных структурах могут занимать лишь граждане Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 31 марта 2010 года назначил А.ПАЛЬЧЕВСКОГО первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта.

18 мая народные депутаты Украины из фракции БЮТ направили запрос премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой предоставить информацию относительно гражданства государственного служащего Украины – первого заместителя министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта А.ПАЛЬЧЕВСКОГО и выполнения им требований Закона Украины "О борьбе с коррупцией".

"Данное назначение неоднократно было предметом дискуссии и обсуждения в средствах массовой информации. Так, некоторые СМИ сообщали, что А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ является одновременно гражданином Украины и Российской Федерации", - говорится в запросе.

"Назначение А.ПАЛЬЧЕВСКОГО на должность первого заместителя министра вызывает удивление, поскольку данное лицо не имеет ни одного дня практики государственной службы", - говорится в депутатском обращении.

Депутаты также отмечают, что бизнес-круги знают этого человека как успешного предпринимателя, сфера бизнес-интересов которого сосредоточена в основном на территории Российской Федерации и "имеет мало общего со спортом, молодежью и семьей".

Биографическая энциклопедия biografija.ru сообщает, что А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ (родился 16 июля 1961 года) является генеральным секретарем Партии любителей пива, работает консультантом Московской коммерческой школы права.

В то же время энциклопедический Интернет-ресурс "Википедия" сообщает, что А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ в 1995 году баллотировался в Государственную думу России в первой тройке по спискам избирательного объединения "Партия любителей пива".