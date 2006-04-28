Преса разлучила Raiffeisen с RosUkrEnergo

Raiffeisen Investment AG примет решение о прекращении сотрудничества с RosUkrEnergo на следующей неделе.

Об этом пишет газета "Дело" (№ 128 от 28.04.2006г.), ссылаясь на пресс-секретаря Raiffeisen Майкла ПАЛЗНЕРА.

«Мы пока не сделали официальное заявление о том, что прекращаем наше сотрудничество с RosUkrEnergo. Но решение будет принято на следующей неделе», — заявил газете М.ПАЛЗНЕР.

К такому выводу Raiffeisen Investment AG пришел после того, как аудиторский отчет RUE, заверенный компанией PricewaterhouseCoopers, попал в прессу, а большинство западных медиа написали о том, что реальными владельцами RosUkrEnergo являются украинские бизнесмены Дмитрий ФИРТАШ — владелец БК «Киев» и телеканалов К-1 и К-2, которому принадлежит 45% акций компании, а также Иван ФУРСИН — владелец одесского «Мисто-банка», который владеет 5%, - пишет газета.

В связи с тем, что реальные собственники RosUkrEnergo стали известны общественности, нет необходимости участия Raiffeisen Investment AG в качестве номинального держателя 50% акций компании. «Это действительно так. Но это вовсе не означает, что мы прекратим сотрудничество (с RosUkrEnergo) немедленно», — сказал газете М.ПАЛЗНЕР.

Сам Д.ФИРТАШ утверждает, что не является собственником 45% акций, а представляет интересы других людей. Имя собственника акций компании Д.ФИРТАШ так и не назвал.

Как сообщили в Raiffeisen, если подобное заявление будет сделано, именно оно может повлиять на принятие решения о дальнейшем сотрудничестве с RosUkrEnergo AG. «Однако есть и другие факторы, которые могут повлиять на наше решение», — сказал «Делу» пресс-секретарь Raiffeisen.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля российское издание «Известия», входящее в холдинг «Газпром-медиа», со ссылкой на отчет международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers о финансовой деятельности RosUkrEnergo сообщило, что бенефициариями 50% доли Raiffeisen Investment A.G. в швейцарской компании являются два украинских гражданина - Дмитрий ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10%).

НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» 4 января договорились о том, что RosUkrEnergo с 1 января 2006 года выступает эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского газа в Украину.