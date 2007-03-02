Тимошенко в Вашингтоне огласила план свержения Януковича

В отношении внутренних проблем Украины риторика Тимошенко со времени ее последних заграничных вояжей изменилась кардинально. В ноябре в Брюсселе и Берлине, а затем в январе в Израиле она успокаивала местный политический бомонд словно малых детушек: ничего страшного, Янукович – это ненадолго, это обострение болезни перед окончательным выздоровлением организма (Украины). Теперь она говорит: ещё шаг, ещё два, и все, прощай, украинская демократия. Конституционная реформа передала почти всю власть Януковичу, а остальные он «откусывает» у Ющенко день за днём, так что завтра уже ничего не останется. Последнее время, говорит Тимошенко, настолько активизировалась «работа» с оппозиционными депутатами в парламенте, настолько материально-весомыми стали аргументы, что не сегодня-завтра антикризисная коалиция получит конституционное большинство. Если же Конституционный Суд признает императивный мандат не вполне демократическим инструментом, такое большинство будет сформировано уже через две недели, прогнозирует она.

Мессидж более чем понятен. «Так жить нельзя». Украине нужны досрочные выборы, и демократическим силам по силам выиграть их. БЮТ наберет больше всех голосов, прогнозирует Тимошенко, «Наша Украина» тоже «возьмет свое», приобщатся одна-две новые политические силы. Так что, большинство, в парламенте за демократическими силами будет. Дело за малым – Конституционный Суд должен признать правительство нелегитимным. По версии Тимошенко, основания для этого есть – назначенные министрами депутаты своевременно не написали заявления о сложении с себя полномочий. Следовательно – их назначения были незаконными, следовательно – полноценного правительства на протяжении положенных по закону 60 дней сформировано не было.

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