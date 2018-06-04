Тимошенко куёт политический капитал по ту сторону океана

Юлию Тимошенко принимают в Соединенных Штатах как лидера оппозиции. Хотя формально это мало что отличается от того, как могли бы принимать ее в качестве, например, главы правительства. По городу кортеж с Тимошенко передвигается в сопровождении полицейских машин с мигалками, живет Тимошенко в легендарной гостинице «Вилард», где пару месяцев назад останавливался основной украинский премьер Виктор Янукович.

Тимошенко оказалась на берегах Потомака, как нельзя вовремя. Американцы чешут в затылках, пытаясь разобраться в украинских коалиционно-оппозиционных хитросплетениях. Поэтому, новости и эмоции, как говорится, из первых уст отнюдь не помешают.

Начала Тимошенко вашингтонские смотрины с выступления в Центре стратегических исследований. С деятельностью центра связаны имена Збигнева Бжезинского, Генри Киссинджера и других влиятельных политических ньюсмейкеров. Публика тоже, нужно признать, собралась неслучайная. Дипломаты из полутора десятка стран, политические и экономические эксперты, влиятельные грантодатели и не менее известные руководители всевозможных «грантоедских» структур. В первом ряду смирно сидели, одев наушники для перевода, экс-послы Штатов в Украине Пайфер, Миллер и другие важные персоны, чуть поодаль – дочь Тимошенко Евгения.

Руководитель центра Кит Смит, представляя Тимошенко, заметил, что в последний раз здесь собиралось столько публики, когда в Центр пожаловал Билл Гейтс. Зал оживился.

Тимошенко не разочаровала публику. Держалась уверенно, иронизировала. «Всё так, как любят американцы, - заметил известный в Украине социолог Илько Кучерив, который уже пятый месяц тусуется в Вашингтоне на стажировке. – Активная, уверенная в себе, но не агрессивная».

Это, действительно, другая Тимошенко, чем та амазонка, которая гастролирует Украиной в рамках «тарифного» турне или кампании «Большая уборка». Вашингтонская публика услышала от нее то, что хотела услышать.

В первую очередь, что Украине с Россией нелегко. Энергетическая безопасность Украины, убеждала лидер БЮТ, реально тает с каждым днем – Россия благодаря «революционным предложениям» некоторых украинских правителей едва не завладела газотранспортной сетью Украины (спасибо, оппозиция, инициировав в парламенте закон о запрещении любых сделок с ГТС, отбила атаку). Та же Россия уже положила глаз и на газораспределительные сети, вот-вот возьмет под контроль производство электроэнергии, а теперь принялась еще и за подтягивание к себе урановых месторождений, стремясь замкнуть весь цикл обогащения урана, где Украина будет присутствовать на правах разве что младшего ассистента.

Искуссно сюда был вплетен пассаж о Януковиче и его правительстве. Вы слышали версию о том, будто Януковичу и Ахметову невыгодно будет «идти» под россиян, поскольку они потеряют, мол, свой бизнес? Не верьте глупостям, говорит Тимошенко, иллюстрируя тезис примерами из украинской политики. По её версии, не так уж и любят действующего министра топлива и энергетики Юрия Бойко тот же Янукович и Клюев, но вынуждены терпеть. И Тарасюка не так уж и стремились они убирать, но пришлось. Слово Россия, россияне она при этом не произнесла ни разу, пользуясь разве что эвфемизмами типа «РосУкрЭнерго». Но проницательным людям, особенно после мюнхенского выступления Путина, и менее прозрачных намеков хватило бы.

В отношении внутренних проблем Украины риторика Тимошенко со времени ее последних заграничных вояжей изменилась кардинально. В ноябре в Брюсселе и Берлине, а затем в январе в Израиле она успокаивала местный политический бомонд словно малых детушек: ничего страшного, Янукович – это ненадолго, это обострение болезни перед окончательным выздоровлением организма (Украины). Теперь она говорит: ещё шаг, ещё два, и все, прощай, украинская демократия. Конституционная реформа передала почти всю власть Януковичу, а остальные он «откусывает» у Ющенко день за днём, так что завтра уже ничего не останется. Последнее время, говорит Тимошенко, настолько активизировалась «работа» с оппозиционными депутатами в парламенте, настолько материально-весомыми стали аргументы, что не сегодня-завтра антикризисная коалиция получит конституционное большинство. Если же Конституционный Суд признает императивный мандат не вполне демократическим инструментом, такое большинство будет сформировано уже через две недели, прогнозирует она.

Мессидж более чем понятен. «Так жить нельзя». Украине нужны досрочные выборы, и демократическим силам по силам выиграть их. БЮТ наберет больше всех голосов, прогнозирует Тимошенко, «Наша Украина» тоже «возьмет свое», приобщатся одна-две новые политические силы. Так что, большинство, в парламенте за демократическими силами будет. Дело за малым – Конституционный Суд должен признать правительство нелегитимным. По версии Тимошенко, основания для этого есть – назначенные министрами депутаты своевременно не написали заявления о сложении с себя полномочий. Следовательно – их назначения были незаконными, следовательно – полноценного правительства на протяжении положенных по закону 60 дней сформировано не было.

Таким образом, американские политики должны понять – или Янукович и коалиция «дожмут» оппозицию и сдадут Украину России, или – досрочные выборы, и возвращение шансов на демократию. Прочего не дано.

Обкатав этот тезис на экспертах и неправительственных ньюсмейкерах, Тимошенко взяла курс на тех, кто имеет реальное влияние на политику Белого дома. Сначала встретилась с экс-госсекретарем США, а ныне руководителем Национального демократического института Мадлен Олбрайт («Я рада, что демократические силы в Украине объединились», - сказала Олбрайт. На прощание добавила: «Украина была, есть и будет»). На второй день визита Тимошенко должна состояться встреча с вице-президентом США Ричардом Чейни, а на третий – с госсекретарем Кондолиззой Райз.

Кстати, Олбрайт свою фразу об Украине, которая была, есть и будет произнесла по-русски – «была, есть и будет». Скажут ли когда-то здесь, в Вашингтоне, это по-украински?

Александр Калиниченко, фото автора