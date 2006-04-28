Около 28 человек утонули вместе с паромом на озере Виктория

В танзанийских водах озера Виктория затонул пассажирский паром.

По меньшей мере, 28 человек погибли, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на танзанийскую газету "Мвананчи". Среди погибших восемь членов экипажа.

Однако, по сообщениям «Рейтер», танзанийская полиция на данный момент не может подтвердить информацию о числе пассажиров парома, числе жертв, а также о причинах аварии, отмечает РИА «Новости».