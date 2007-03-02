Тимошенко возят по Вашингтону с мигалками

Юлию Тимошенко принимают в Соединенных Штатах как лидера оппозиции. Хотя формально это мало что отличается от того, как могли бы принимать ее в качестве, например, главы правительства. По городу кортеж с Тимошенко передвигается в сопровождении полицейских машин с мигалками, живет Тимошенко в легендарной гостинице «Вилард», где пару месяцев назад останавливался основной украинский премьер Виктор Янукович.

Тимошенко не разочаровывает американскую публику. Держится уверенно, иронично. «Всё так, как любят американцы, - заметил известный в Украине социолог Илько Кучерив, который уже пятый месяц тусуется в Вашингтоне на стажировке. – Активная, уверенная в себе, но не агрессивная».

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