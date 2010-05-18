Коммунисты намерены «сдать» Парубия и Грымчака

Фракция Коммунистической партии Украины поддержит снятие неприкосновенности с народных депутатов Украины Андрея ПАРУБИЯ и Юрия ГРЫМЧАКА.

Об этом заявил сегодня журналистам лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

«Я глубоко убежден, что в данной ситуации, исходя из причинно-следственных факторов, мы поддерживаем на этом этапе представление генеральному прокурору. Будут в дальнейшем по другим, исходя из доказанности, мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Сегодня есть два представления, поэтому фракция Компартии будет поддерживать эти два представления», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины. (По ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Украины Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).

14 мая В.ЛИТВИН сообщил, что в ВР из Генеральной прокуратуры поступило представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности некоторых народных депутатов от оппозиции за совершенные ими действия 27 апреля в парламенте.