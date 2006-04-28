Иран не испугался угроз Буша

Иран не станет подчиняться резолюции Совета безопасности ООН, если в ней будет содержаться требование прекратить исследования в ядерной области.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом заявил посол Ирана в ООН Джавад ЗАРИФ. Он вновь подчеркнул, что ядерная программа Ирана имеет своей целью получение технологий исключительно мирного атома.

Сегодня гендиректор МАГАТЭ Мухаммед Аль-БАРАДЕИ должен представить доклад по иранскому досье. Истекает также срок, предоставленный Тегерану для возобновления моратория на обогащение и переработку урана.