ЕС будет выдворять нелегалов самолетами

Министры внутренних дел стран-членов ЕС на сегодняшнем заседании решили организовать дополнительные чартерные авиарейсы для выдворения нелегальных мигрантов, сообщает Reuters.

По данным Еврокомиссии, ежегодно из ЕС выдворяются около 200 тыс. мигрантов, вдвое большее количество остаются на нелегальном положении.

Чартерные рейсы будут организовываться совместными усилиями, сообщил пресс-секретарь еврокомиссара по юстиции Франко ФРАТТИНИ. По его словам, такая мера поможет экономить средства при выдворении мигрантов из нескольких европейских государств в одну третью страну.

На выполнение этой программы выделяется 15 млн. евро.