Янукович - Медведеву: если идет дождь, то это к деньгам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает позитивными символами для развития отношений с Россией сегодняшний дождь в Киеве и седьмую по счету встречу с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в начале встречи с глазу на глаз со своим российским коллегой Д.МЕДВЕДЕВЫМ, которая проходит сейчас в гостином зале Администрации Президента Украины.

Обращаясь к Д.МЕДВЕДЕВУ, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что глава Российского государства уже давно не был в Киеве.

«На данном этапе это седьмая наша встреча. Это такая цифра, которая свидетельствует, что в дальнейшем вы будете посещать Киев очень часто», - сказал Президент Украины.

Он в очередной раз подчеркнул, что за короткий период времени главам двух государств удалось вывести отношения между Украиной и Россией на уровень, который отвечает интересам не только стран, но и настроениям украинского и российского народов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что во время сегодняшнего визита российской делегации в Украину стороны продолжат конструктивный, дружеский диалог, который позволит сделать дальнейшие шаги в развитии сотрудничества.

Среди приоритетных направлений сотрудничества В.ЯНУКОВИЧ отметил совместную борьбу с экономическим кризисом, сотрудничество в различных отраслях промышленности и особенно в торгово-экономической сфере.

Президент Украины также обратил внимание на неблагоприятные погодные условия, которые были в Киеве на момент прибытия Д.МЕДВЕДЕВА. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, такая погода является хорошим символом, ведь, по народным приметам, если дождь идет, то это к деньгам.

В свою очередь Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ согласился, что давно не был в Киеве, и заявил, что соскучился по этому прекрасному городу.

Он отметил, что сегодняшний дождь является символом того, что отношения между Украиной и Россией начались с чистого листа. «Надеюсь, этот дождь смоет негатив, созданный на протяжении прошлого периода, и оставит нам чистую основу для продолжения добросердечных отношений», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он также отметил, что хорошие личные отношения между главами государств имеют значительное влияние и на состояние отношений между странами. «А между нашими государствами должны быть теплые и близкие отношения», - подчеркнул Президент РФ и заметил, что именно во время неформального дружеского общения между президентами очень часто рождаются важные государственные договоренности.