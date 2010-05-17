Тарасюк: граница в Керченском проливе существует еще с 40-х годов

Граница между Украиной и Россией в Керченском проливе существует еще с 40-х годов прошлого века «и никогда не подвергалась сомнению». Об этом на пресс-конференции заявил экс-министр иностранных дел Украины, народный депутат от НУ-НС Борис ТАРАСЮК, который сейчас является министром иностранных дел оппозиционного правительства.

«На момент распада СССР страны, которые стали преемниками СССР, заявили, что административные границы автоматически становятся государственными, следовательно, граница между Украиной и Россией в Керченском проливе, в отличие от Азовского и Черного моря, существовала и существует до сих пор», - цитирует Б.ТАРАСЮКА пресс-служба БЮТ.

Б.ТАРАСЮК отметил, что российская сторона пытается получить контроль над Керчь-Еникальским судоходным каналом в Керченском проливе и, соответственно, взимать плату за проход через канал. Из-за этого Украина потеряет значительные поступления в госбюджет.

«Российская сторона стремится лишить Украину контроля за той частью, которая находится под ее суверенитетом, а также подвергнуть сомнению линию государственной границы в Керченском проливе и фактически сделать ее акваторией общего пользования», - сказал он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, во время нынешнего визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину планируется создать совместную межгосударственную рабочую группу по вопросам границы в Керченском проливе.

При этом Б.ТАРАСЮК не исключает, что следствием этого может стать потеря Украиной контроля над островом Коса Тузла, который в свое время был предметом острых споров между странами.

«Хочу заявить от имени оппозиционного правительства, что мы категорически выступаем против таких планов, которые вкладываются в сценарий, написанный в Москве», - сказал он.

Кроме того, Б.ТАРАСЮК заявил, что оппозиция будет всеми возможными действиями и средствами противостоять принятию решения, которое бы лишило Украину суверенитета и контроля над Керченским проливом.