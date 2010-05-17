Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.30 самолет российского Президента осуществил посадку в международном аэропорту “Борисполь”.

В аэропорту Д.МЕДВЕДЕВА встречали министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН.

После церемонии встречи официальная российская делегация отправилась в парк Славы, где в 13.15 главы государств примут участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата.

Далее, в 13.35, В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ посетят Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине (ул. Мазепы, 15), где примут участие в траурной церемонии.

В 14.00 запланирована официальная церемония встречи Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА на площади перед зданием Администрации Президента Украины на ул. Банковой.

В 14.20 состоится двусторонняя встреча глав двух государств в Администрации Президента Украины.

Сегодня же в 15.30 под председательством В.ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА начнется ІІІ заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Далее, в 17.10, запланирована церемония подписания украинско-российских документов, после чего в 17.30 президенты Украины и России встретятся с представителями СМИ.

Завтра, 18 мая, Президент РФ, в частности, прочитает лекцию студентам Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и вместе с Президентом Украины примет участие во встрече с деловыми кругами двух стран в рамках VII украинско-российского экономического форума.