Грымчак пожалуется в суд на уголовное дело против себя

Народный депутат Украины от НУ-НС Юрий ГРЫМЧАК в ближайшие дни подаст жалобу в один из судов Киева на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Ю.ГРЫМЧАКА возбудила прокуратура Киева 14 мая по факту незаконного воздействия на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей.

Уголовное дело в отношении Ю.ГРЫМЧАКА, а также народного депутата Андрея ПАРУБИЯ, было возбуждено в рамках расследования уголовного дела по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины 27 апреля в Верховной Раде.

Справка УНИАН. 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, были применены дымовые шашки, а в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, кидали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).