Тимошенко: я не хочу, чтобы власть в Украине была бизнесом

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на создании постоянно действующей системы ответственности власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала "Интер", отвечая на вопрос журналиста относительно оценки действий предыдущей власти и возбуждения уголовных дел против оппонентов, на тот момент, из Партии регионов Евгения Кушнарева и Бориса КОЛЕСНИКОВА.

"Я не была ни инициатором, ни вдохновителем, ни исполнителем подобных вещей. Я считаю, что нельзя предъявлять претензии отдельным политикам и использовать определенную избирательность к применению Уголовного кодекса. А во-вторых, я считаю, что нам нужно было бы построить такую систему, когда не тогда, когда власть и оппозиция меняются местами, привлекать к ответственности, а чтобы власть имела возможность во время пребывания при власти быть под контролем, быть ответственной и быть наказанной, если она что-то нарушает, будучи при власти", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, должностных лиц нужно наказывать не тогда, когда они оставляют властные кабинеты, а в ту же минуту, как они нарушают законы. «Не тогда, когда власть ушла, ее нужно наказывать, а в ту минуту, когда какое-либо должностное лицо сделало вещи, не совместимые с Конституцией и законом», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что именно поэтому ее команда предложила принять закон об оппозиции, согласно которому оппозиция получила бы контролирующие функции, в частности, через Счетную палату. "Счетной палате нужно предоставить право проведения следственных действий и обращения в суд, а, кроме того, сделать так, чтобы это обращение в суд можно было делать без санкции Генеральной прокуратуры, которая принадлежит власти", - объяснила лидер БЮТ.

"Пока власть будет бесконтрольной в то время, когда она осуществляет властные полномочия, до тех пор злоупотребления будут главным качеством работы власти. И власть будет самым большим бизнесом, наиболее прибыльным и привлекательным. Я не хочу, чтобы власть в Украине была бизнесом", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.