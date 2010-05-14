Янукович опять собирается во Львов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 27 мая посетить Львов.

Об этом сообщает Информационный центр “Украина-2012” со ссылкой на председателя Львовского областного совета Мирослава СЕНИКА.

Главной целью рабочей поездки В.ЯНУКОВИЧА во Львов будет проверка состояния работ по подготовке города к проведения Евро-2012.

В этот же день во Львове запланировано проведение под председательством Президента выездного заседания Совета регионов.

Как известно, предыдущую поездку во Львов, запланированную на 19 апреля, Президент отменил.