Янукович опять собирается во Львов
15:30, 14 мая 2010Политика
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Цель поездки уже известна
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 27 мая посетить Львов.
Об этом сообщает Информационный центр “Украина-2012” со ссылкой на председателя Львовского областного совета Мирослава СЕНИКА.
Главной целью рабочей поездки В.ЯНУКОВИЧА во Львов будет проверка состояния работ по подготовке города к проведения Евро-2012.
В этот же день во Львове запланировано проведение под председательством Президента выездного заседания Совета регионов.
Как известно, предыдущую поездку во Львов, запланированную на 19 апреля, Президент отменил.
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