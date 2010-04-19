Янукович отменил поездку во Львов

Рабочая поездка президента Виктора Януковича во Львовскую область перенесена с понедельника на другой день.

"Президент Украины принял решение изменить свой рабочий график и перенес рабочую поездку во Львовскую область на другой день. О дате приезда во Львовскую область будет сообщено дополнительно", - цитирует сообщение пресс-службы Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, в ходе этой поездки Янукович планировал встретиться с активом области, представить нового главу областной государственной адимнистрации, ознакомиться с ходом подготовки к Евро-2012 и побывать в 80-м отдельном аэромобильном полку.