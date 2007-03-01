Американский посол ответил регионалам

Посол США в Украине Уильям Тейлор ответил депутатам от парламентской коалиции Василию Киселеву (ПР), Александру Баранивскому (СПУ), Николаю Кравченко (КПУ) на запрос относительно установленных американским судом фактов причастности лидера фракции БЮТ Юлии Тимошенко к делу Павла Лазаренко. Тимошенко не была участником процесса, утверждается речь в ответе, Лазаренко признали виновным, точка.

Ответ господина Тейлора, размещенный на сайте американского посольства, приводим полностью:

“Уважаемый господин Киселев,

Я пишу в ответ на Ваше письмо, в котором Вы просите предоставить информацию относительно документов по делу Павла Лазаренко. Юлия Тимошенко не была участником процесса в следствии или судебном преследовании Павла Лазаренко. Уголовное производство по делу господина Лазаренко закончено и он признан виновным. Материалы судебных заседаний по этому делу, размещенные в интернете, не должны рассматриваться в отрыве от контекста. Они использовались в судебном процессе для собирания необходимых доказательств по делу господина Лазаренко. Дело закрыто.

С уважением,

Вильям Б. Тейлор

Посол

Текст писем к О. Баранивскому и М. Кравченко идентичен”.

Напомним, что 23 февраля фракции парламентской коалиции направили Чрезвычайному и Полномочному Послу США в Украине обращениес просьбой предоставить официальную информацию о том, фигурировала ли лидер БЮТ Юлия Тимошенко как соучастник по делу прежнего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

«Общеизвестно, что корпорация ЕЭСУ фигурировала по делу П.Лазаренко, и просим предоставить официальные сведения по этому поводу”, - утверждали народные депутаты в документе. “...Целый ряд информационных источников распространили информацию о том, что гражданка Украины Юлия Тимошенко проходила в окружном суде США (округ Колумбия) по делу как соучастник екс-прем’єр-министра Украины Павла Лазаренко, который отбывает сегодня наказание в США, согласно решению американского суда», - процитировал В.Киселев обращение коалиции к Послу США.