Коалиции невтерпеж усадить Тимошенко на скамью подсудимых

Фракции парламентской коалиции просят Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Уильяма ТЕЙЛОРА предоставить официальную информацию о том, фигурировала ли лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО как соучастник по делу бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение на заседании парламента обнародовал народный депутат, заместитель фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ.

Он отметил, что под обращением к послу США от имени фракции Партии регионов подписался он, от СПУ – Александр БАРАНОВСКИЙ и от КПУ – Николай КРАВЧЕНКО.

В обращении к послу отмечается, что ВР приняла постановление, которым поручила парламентской Временной следственной комиссии выявить причины подорожания энергоносителей, что негативно повлияло на формирование жилищно-коммунальных тарифов.

По словам В.КИСЕЛЁВА, в то же время ВСК поручено проверить финансово-хозяйственную деятельность украинского газоресурсного консорциума и списание долгов корпорации “Единые энергетические системы Украины”. «В то же время, целый ряд информационных источников распространил информацию о том, что гражданка Украины Юлия ТИМОШЕНКО проходила в окружном суде США (округ Колумбия) по делу как соучастник экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО, который отбывает на сегодняшний день наказание в США, согласно решению американского суда», - процитировал В.КИСЕЛЁВ обращение коалиции к Послу США.

«Общеизвестно, что корпорация ЕЭСУ фигурировала по делу П.ЛАЗАРЕНКО, и просим предоставить официальные сведения по этому поводу», - отмечают народные депутаты в документе.