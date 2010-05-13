Меркель и Тимошенко обсудили ситуацию в Украине

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела МЕРКЕЛЬ в ходе неформальной встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО высказала поддержку в ее усилиях по развитию демократии в Украине.

Об этом УНИАН сообщил руководитель украинского Представительства Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ.

"Сегодня в Аахене в рамках церемонии награждения польского премьер-министра Дональда ТУСКА премией Карла Великого состоялось несколько встреч Юлии ТИМОШЕНКО с политиками Европейской народной партии, в том числе, с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ", - сказал Н.ЛАНГЕ.

Руководитель украинского Представительства Фонда Конрада Аденауэра подчеркнул, что он присутствовал на встрече Ю.ТИМОШЕНКО и А.МЕРКЕЛЬ. "Канцлер Германии и Юлия ТИМОШЕНКО обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине и вопросы энергетической безопасности. Канцлер сказала, что она и все политики Европейской народной партии внимательно наблюдают за ситуацией с демократией в Украине", - отметил Н.ЛАНГЕ.

По его словам, встречи Ю.ТИМОШЕНКО с европейскими политиками в немецком городе Аахен носили неформальный характер.

На всех этих встречах присутствовал также экс-вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Григорий НЕМЫРЯ. "Все политики, с которыми Юлия ТИМОШЕНКО общалась в рамках церемонии награждения премьера Польши, высказывали ей слова поддержки и солидарности", - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.