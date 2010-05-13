Нардепы ушли совещаться

В 12 часов в Верховной Раде начался согласительный совет.

Как сообщил во время пленарного заседания Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, фракции БЮТ и НУ-НС требуют объявления перерыва для проведения согласительного совета, но поскольку до маленького перерыва осталось немногим больше 10 минут, то согласительный совет будет проведен в 12 часов.

В.ЛИТВИН также сообщил, что две фракции требуют провести согласительный совет по проекту закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о недопущении злоупотреблений правом на обжалование.

Участие в согласительном совете принимают руководитель комитета по вопросам правосудия, представитель Президента в Верховной Раде и председатель юридического управления ВР.