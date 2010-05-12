В БЮТ подозревают, что «тушки» в их рядах еще не закончились
"Но от этого чище воздух становится"
В БЮТ не исключают дальнейшего перехода депутатов фракции в коалицию.
Об этом заявил БЮТовец Андрей Сенченко в эфире 5 канала.
Комментируя информацию СМИ о том, что во фракции БЮТ осталось только около 60 депутатов, верных Юлии Тимошенко, он сказал: "Я думаю, что выдают желаемое за действительное".
"Я думаю, что будут еще какие-то движения из фракции, но от этого чище воздух становится", - сказал БЮТовец.
"Конечно, не все из этих людей имеют психологию предателей, но, при этом, не каждый из тех, кто ушел, способен был выдержать это давление", - отметил Сенченко.
"Кого-то в свое время не нужно было брать в эту фракцию и нужно было вовремя понтересоваться какими-то нюансами политической биографии этих людей. Я думаю, что они в этом случае бы не попали во фракцию", - заявил он.
Кроме того, депутат считает, что переход отдельных депутатов БЮТ в коалицию - "это сигнал для коммунистов".
"Еще немножко доберут, и уже коммунисты с их амбициями не нужны будут в правящей коалиции. Вот тогда я посмотрю, что будет происходить", - сказал Сенченко.
Также, комментируя заявление депутата от НУНС Арсения Яценюка о том, что Комитеты защиты Украины "нельзя превращать в бутафорию", он заявил: "Мне вообще как-то непонятно, когда люди, которые активно способствовали приходу нынешней власти изображают из себя оппозицию".
"Я думаю, что умничать перед телекамерами умеют многие", - добавил Сенченко.