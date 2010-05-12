В БЮТ подозревают, что «тушки» в их рядах еще не закончились

В БЮТ не исключают дальнейшего перехода депутатов фракции в коалицию.

Об этом заявил БЮТовец Андрей Сенченко в эфире 5 канала.

Комментируя информацию СМИ о том, что во фракции БЮТ осталось только около 60 депутатов, верных Юлии Тимошенко, он сказал: "Я думаю, что выдают желаемое за действительное".

"Я думаю, что будут еще какие-то движения из фракции, но от этого чище воздух становится", - сказал БЮТовец.

"Конечно, не все из этих людей имеют психологию предателей, но, при этом, не каждый из тех, кто ушел, способен был выдержать это давление", - отметил Сенченко.

"Кого-то в свое время не нужно было брать в эту фракцию и нужно было вовремя понтересоваться какими-то нюансами политической биографии этих людей. Я думаю, что они в этом случае бы не попали во фракцию", - заявил он.

Кроме того, депутат считает, что переход отдельных депутатов БЮТ в коалицию - "это сигнал для коммунистов".

"Еще немножко доберут, и уже коммунисты с их амбициями не нужны будут в правящей коалиции. Вот тогда я посмотрю, что будет происходить", - сказал Сенченко.

Также, комментируя заявление депутата от НУНС Арсения Яценюка о том, что Комитеты защиты Украины "нельзя превращать в бутафорию", он заявил: "Мне вообще как-то непонятно, когда люди, которые активно способствовали приходу нынешней власти изображают из себя оппозицию".

"Я думаю, что умничать перед телекамерами умеют многие", - добавил Сенченко.

Украинская правда