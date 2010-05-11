Яценюку попеняли, что идет война, а он, «фронтовик», боится окопов

Партии, которые присутствовали в понедельник на учредительном собрании Народного комитета защиты Украины и представители которых выразили приверженность созданию комитета и разделяют его принципы, должны максимально ускорить свое окончательное решение относительно членства в организации.

Об этом заявил пресс-секретарь НКЗУ Владимир ЦЫБУЛЬКО в комментарии, переданном агентству УНИАН.

Он объяснил, что его обращение адресовано «Нашей Украине» (Виктор ЮЩЕНКО и Вера УЛЬЯНЧЕНКО), Украинской народной партии (Юрий КОСТЕНКО), УРП «Собор» (Анатолий МАТВИЕНКО), “Украинской платформе” (Павел ЖЕБРИВСКИЙ) «Единому Центру» (Игорь КРИЛЬ).

Как заявил В.ЦЫБУЛЬКО, в комитете рассчитывают на то, что уже сегодня-завтра «эти уважаемые политические силы скажут свое окончательное «да» процессу координации политических оппозиционных сил».

В.ЦЫБУЛЬКО выразил удивление сегодняшним «достаточно резким» заявлением Арсения ЯЦЕНЮКА относительно комитета. «Арсений Петрович проигнорировал два наших приглашения, не пришел, не послушал, не пообщался, но сделал неправильное заключение. Настоящий фронтовик не должен бояться окопов. Когда уничтожают Украину, то с властью следует бороться, а не вызывать ее на интеллектуальное соревнование в режиме телеглянцевого «Что? Где? Когда?» Возможно, в «Фронте Перемен» еще не почувствовали, что уже война, но в Комитете защиты Украины все еще рассчитывают на участие ЯЦЕНЮКА», - сказал он.

«Власть, - резюмировал В.ЦЫБУЛЬКО, - развернула мощную антиукраинскую деятельность, и события развиваются настолько стремительно, что не оставляют патриотическим политическим силам времени на выяснение отношений и высказывание претензий друг другу. Наступило время, когда нужно окончательно определиться, кто есть кто и где он находится. Украина нуждается в быстрых решениях и действиях».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, лидер партии «Фронт Перемен» А.ЯЦЕНЮК заявил, что сегодня оппозиция не имеет права себя дискредитировать. «Нужно различать комитет защиты Украины и комитет защиты отдельных политиков. Комитет защиты нельзя превращать в бутафорию», - сказал он. По его словам, координация оппозиции должна проходить вокруг цели, «но не вокруг цели возвращения одного политика во власть».