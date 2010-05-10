Марков хочет «резкого, радикального изменения учебников истории в Украине»

Российский политолог Сергей МАРКОВ считает «важной задачей» «резкое, радикальное изменение учебников истории в современной Украине», потому что, по его мнению, «они сфальсифицированы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.МАРКОВ заявил вчера журналистам в Севастополе по итогам заседания регионального отделения Общественной организации «Центр социально-консервативной политики», на котором рассматривалась такая тема, как «Роль великой Победы в истории братских народов СССР». По мнению С.МАРКОВА, «речь не может идти о том, что это - внутреннее дело Украины. Мы не позволим, чтобы через эти учебники на нас, россиян, натравливали ненависть молодого поколения. Мы должны добиться, чтобы эти учебники отвечали исторической правде. Это, кстати, европейский подход. Мы - европейцы. А те, кто писал эти учебники - вакарчуки, ющенки - они антиевропейцы».

С.МАРКОВ также заявил, что твердо стоит «на позициях демократии, европейского выбора Украины и России, дружбы между народами», и полагает, «что одна из важнейших проблем современной Украины - та, что здесь в течение 15 лет меньшинство пыталось навязать свою волю большинству народа». И сейчас, как сказал политолог, «слава Богу, к власти приходит большинство. Это большинство должно найти в себе мужество заставить всех действовать по закону».