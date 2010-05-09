Янукович обещает, что будущее детей и матерей в Украине будет счастливым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил женщин с Днем матери.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«В этом году День Матери совпал с величественным праздником – Днем Великой Победы. И я вижу в этом глубокое символическое содержание. Потому что без матерей не было бы нашей Великой Победы», - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что низко кланяется матерям-вдовам, которые в тяжелые военные времена сами взрастили детей-полусирот, научив их жить по совести, а также тем, которые воспитали послевоенные поколения, отстроившие нашу страну.

“Я благодарю матерей - наших современниц, которые растят поколение нынешних творцов процветающего государства. Пусть наши дети всегда будут здоровыми и радуют матерей своими успехами и достижениями. Как Президент я сделаю все, чтобы будущее детей и матерей было счастливым в Украине”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент пожелал матерям здоровья и добра.

«Пусть Матерь Божья держит всех нас под своим святым Покровом», - подчеркнул он.