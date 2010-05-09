Львовские студенты развешивали траурные ленты на государственных флагах

Сегодня, около 7 часов утра, в центре Львова представители правоохранительных органов задержали шестерых юношей, которые развешивали траурные ленты на государственных флагах Украины, вывешенных на домах по случаю Дня Победы.

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, парней, которые оказались студентами львовских высших учебных заведений, задержали для дачи показаний, и после составления админпротокола об админнарушении они были отпущены.

По словам задержанных, черные ленты они развешивали в знак траура по жертвам Второй мировой войны, поскольку «для украинцев это не праздник Победы, а траур по погибшим”.

Работники коммунальных служб города еще утром, до прохождения парада ветеранов, сняли черные ленты с нескольких сотен государственных флагов Украины.