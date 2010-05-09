В Луцке прошли торжественное шествие ветеранов войны и митинг воинов УПА

В Луцке ко Дню Победы прошли торжественное шествие ветеранов войны и митинг воинов Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественным шествием с Театральной площади к Мемориалу Памяти начались сегодня мероприятия, посвященные 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие ветераны, первые лица области и города, представители власти, общественных организаций и непосредственно жители и гости города. На Мемориале Памяти состоялись митинг-реквием и возложение цветов к памятникам и памятным знакам. А на площадке у стадиона „Авангард” для ветеранов войны действует сегодня „Солдатская кухня”. Также на сегодняшний день запланирован ряд разнообразных торжественных мероприятий, в частности, бесплатная демонстрация фильмов о войне, концерты и праздничный фейерверк.

Альтернативный митинг у памятника Тараса Шевченко провели активисты братства ветеранов ОУН-УПА вместе с представителями демократических сил. Там состоялись поминальная панихида и митинг-реквием памяти жертв Второй мировой войны. Участники митинга стояли с сине-желтыми флагами и плакатами «9 Мая - день скорби, а не победы», «Историю Украины писать украинцам!», «Украина - не колония России», «Я - защитник Украинского государства».

Также в Луцке на протяжении сегодняшнего дня ветераны могут воспользоваться бесплатным проездом в городских такси.