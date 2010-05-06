Андрухович признал, что ошибся

18:27, 06 мая 2010
Политика
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Писатель о своем участии в НКСУ

Известный писатель Юрий АНДРУХОВИЧ признал, что ошибся, когда между первым и вторым туром президентских выборов не бросился агитировать за Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил в интервью сайта «Політична думка», комментируя свое присоединение к Народному Комитету спасения Украины.

Ю.АНДРУХОВИЧ убежден, что остановить сдачу национальных интересов нынешней властью может только массово организованное гражданское сопротивление.

«Я присоединился к этой инициативе (НКСУ), поскольку просто наблюдать за тем, что делается в стране, не могу, - сказал Ю.АНДРУХОВИЧ. - Я думаю, что мы на самом деле возвращаемся с В.ЯНУКОВИЧЕМ не в 90-е, а в 70-е».

Относительно координации деятельности оппозиционных сил, общественный деятель подчеркнул, что Юлия ТИМОШЕНКО формирует правильный месидж, призывая «работать паритетно, на равных, чтобы не было первого, второго или третьего оппозиционера...».

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