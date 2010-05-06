Оппозиции объясняют, что яичные фейерверки в ВР людям неинтересны

Политтехнолог, директор GMT-group Анатолий ЛУЦЕНКО считает, что украинцы устали от политического однообразия и ждут «третью силу».

Об этом говорится в его комментарии, переданном УНИАН.

«Анализируя события последних недель, можно констатировать, что украинская электоральная среда становится всё более индифферентной к традиционным методам воздействия на себя как со стороны власти, так и со стороны оппозиции», - заявил эксперт.

Он, в частности, отметил, «что яичными и газовыми фейерверками в парламенте, а также малочисленными и слабо организованными митингами, взаимными радикальными обвинениями становится всё тяжелее завоевать сердца избирателей. Власть и оппозиция действуют в одномерном резонансе, что усиливает усталость общества от политики как таковой».

А.ЛУЦЕНКО считает, что «общество созрело до восприятия дискуссии на более высоком уровне, нежели тот, который могут предложить нынешние власть и оппозиция. Именно поэтому социологически фиксируется общественный запрос на «третью» силу. И задача нового поколения политиков им такой дискурс предоставить».

«Сегодня всё более востребованными становятся такие качества, как профессионализм, прагматизм, идеологичность, вместо популизма и политиканства», - отметил эксперт. - Мы видим, что и в коалиции, и в оппозиции есть персоналии, которые отвечают таким характеристикам: ГРИНЕВЕЦКИЙ, ГРИЦЕНКО, ЖВАНИЯ, КОРОЛЕВСКАЯ, ЛАРИН и многие другие. То есть элитной среде предстоит пережить трансформационные процессы, которые значительно добавят в динамике после местных выборов. Тогда новый электоральный запрос на «третью силу» проявится более рельефно, и созреют политические носители, готовые выполнить социальный заказ».

«Единственное, что хотелось бы пожелать будущим представителям «третьей силы»: мало конституироваться как «третья сила», надо еще быть адекватными своему статусу. Словом - не повторять ошибки, уже допущенные ЯЦЕНЮКОМ», - добавил А.ЛУЦЕНКО.