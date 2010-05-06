Янукович рассказал «Шахтеру» о своей мечте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил ФК «Шахтер» (Донецк) с досрочной победой в Чемпионате Украины.

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства. (УНИАН: вчера вечером ФК "Шахтер" победил на своем поле киевское "Динамо" со счетом 1:0 и стал чемпионом Украины сезона 2009/10).

«Вы показали настоящий характер, умение действовать эффективно и надежно в каждом звене, обеспечивая тот командный результат, которого от вас ожидали миллионы ваших преданных болельщиков”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент пожелал руководству клуба, игрокам, тренерам, врачам, всем административным работникам новых побед.

“Мечтаю вместе с вами, чтобы Кубок Лиги Чемпионов УЕФА уже в ближайшее время повторил недавний маршрут последнего Кубка УЕФА. То есть - в Донецк”, - отметил глава государства.