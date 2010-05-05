"Свобода" намерена добиваться сноса памятника Сталину в Запорожье

Представители Запорожской областной организации ВО "Свобода" намерены добиваться сноса памятника Сталину, открытие которого состоялось сегодня в Запорожье перед зданием обкома КПУ.

Как сообщил УНИАН глава Запорожской областной организации ВО "Свобода" Виталий ПОДЛОБНИКОВ, "сегодняшняя акция (марш протеста по проспекту Ленина - УНИАН) - это только начало нашей борьбы против позора в Запорожье: мы всеми законными средствами будем добиваться ликвидации памятника Сталину".

По его словам, в ближайшее время Запорожская областная организация ВО "Свобода" намерена обратиться в судебные инстанции, прокуратуру, а также к представителям государственной власти с требованием дать "адекватную оценку произошедшему в Запорожье".

"Рассматривается также вопрос об обращении в европейские структуры", - сообщил В.ПОДЛОБНИКОВ, отметив, что параллельно представители ВО "Свобода" в Запорожье будут проводить митинги, пикеты и другие акции протеста с целью добиться сноса памятника.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, у здания Запорожского обкома КПУ был открыт памятник Сталину.

О намерении установить памятник представители Запорожского обкома КПУ заявили в начале 2010 года (согласно официальным данным руководства обкома, после получения коллективного письма ветеранов войны). После этого ряд политических сил заявили о недопустимости претворения решения Запорожского обкома КПУ в жизнь и о намерении не допустить установки памятника. В ответ коммунисты заявили об организации вооруженной охраны мастерской, где создавался памятник, и его охране после установки на территории обкома КПУ (городские власти Запорожья землю под памятник Сталину не выделяли, юридичски силуминовая скульптура - объект малой архитектурной формы).

Сегодня во время торжественного открытия памятника трем ветеранам стало плохо и они были госпитализированы. Достоверной информации об их состоянии здоровья на данный момент нет.