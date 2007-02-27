Оппозиция будет собираться дюжинами

Координационный совет объединенной оппозиции еженедельно будет собираться на заседания и обсуждать стратегию и тактику своих действий.

Как сообщает пресс-служба политической партии "Народный Союз Наша Украина", об этом заявил лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

“Мы будем собираться еженедельно, по шесть человек от каждого блока, и будем принимать решение путем консенсуса”, - сказал он.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, это будут продуктивные заседания, поскольку еще во время подготовки соглашения об объединенной оппозиции был достигнут консенсус по всем принципиальным вопросам.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что в состав координационного совета объединенной оппозиции от “Нашей Украины” вошли лидеры всех шести партий, входящих в блок.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля БЮТ и “Наша Украина” подписали Соглашение об Объединенной оппозиции. Документ подписали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель совета блока “Наша Украина” Виктор БАЛОГА.