Что думает Ющенко о размещении систем ПРО в Польше и Чехии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинских должностных лиц в своих комментариях относительно размещения систем ПРО в Польше и Чехии исходить из украинских национальных интересов и помнить об обязательствах нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

В.ЮЩЕНКО против того, чтобы украинские политики втягивались в дискуссию относительно размещения систем ПРО в Украине и у ее соседей без четкого комплексного изучения этого вопроса. “Я не хотел бы, чтобы украинская реакция внесла недоразумение. Очень важно давать официальную государственную позицию как позицию единую. Но ввиду того, что в правительстве каждый министр - министр иностранных дел, то я должен сегодня объявить позицию Президента относительно размещения элементов системы ПРО в Чехии и Польше”.

В.ЮЩЕНКО призвал в этом вопросе руководствоваться несколькими важными факторами. Первым он назвал необходимость четко различать системы оборонного характера и стратегические наступательные системы. Президент подчеркнул, что в данном случае речь идет о расширении оборонной системы безопасности. “Украина является участником соглашения по ПРО и участником соглашения о ракетах средней и малой дальности”, - напомнил он, добавив, что таким образом Украина заведена, как официальная сторона, в формат формирования континентальной и региональной системы безопасности. В.ЮЩЕНКО еще раз подчеркнул, что речь идет об “оборонном компоненте”.

Во-вторых, европейская оборонная модель строится в контексте формирования системы коллективной безопасности, и противоракетная оборона является одним из неотъемлемых факторов этой концепции. “Она носит коллективный характер”, - подчеркнул он.

В-третьих, Президент напомнил, что три года назад политические силы парламента, в том числе Партия регионов, 362-мя голосами приняла основы оборонной политики и политики безопасности в Украине, “где черным по белому написано – включая прямое членство Украины в ЕС и Североатлантическом оборонном блоке, другими словами - участие в институте, который формирует Европейскую коллективную систему обороны. Поэтому когда мы говорим о последовательной украинской политике, по моему мнению, она должна исходить из этих трех посылов, которые объявлены на официальном уровне”, - подчеркнул Президент.

Важным В.ЮЩЕНКО назвал то, что вопрос размещения подобных элементов ПРО является суверенным правом каждой страны, “и поэтому украинская официальная власть не должна так легко раздавать ответы налево и направо по этому вопросу”.

“Мы должны помнить о своем национальном интересе, о своих коллективных обязательствах, которые приняла Украина в рамках соглашения о ПРО и других межгосударственных действующих документов”, - отметил Президент.