В Херсоне к Дню Победы вывесят флаги США, Великобритании, Израиля

Завтра в Херсоне активисты общественных организаций в рамках акции «Херсону – честные флаги Победы» вывесят флаги основных участников антигитлеровской коалиции, а также флаг Государства Израиль, как страны, чей народ пережил страшные преследования нацистов.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала флаги вывесят в Херсонском горисполкоме, а затем в Херсонский облгосадминистрации.

Таким образом участники акции почтят память погибших в Великой Отечественной войне. Флаги стран антигитлеровской коалиции нарисовали сами участники акции.

Акция проводится с целью напомнить гражданам о том, что победа над нацизмом стала возможной благодаря усилиям народов многих стран мира.

По мнению организаторов акции, новая власть взялась активно продуцировать сталинские пропагандистские мифы, всячески замалчивая роль союзников в войне с нацизмом. Местная власть распорядилась вывесить в городах и селах области флаг лишь одной страны-победительницы в ВОВ - СССР.

«Херсонский городской председатель Владимир САЛЬДО на встрече с общественностью города указал, что в городе будет висеть только один флаг страны-победительницы в войне с фашизмом. Много районных администраций подхватили эту инициативу. Мы констатируем, что таким образом наша история фальсифицируется представителями сегодняшней власти. У ветеранов и у их потомков снова, как и в годы холодной войны, забирают наших союзников - братьев по оружию», - сказано в обращении участников акции.

Как сообщал УНИАН, председатель Херсонской ОГА Анатолий ГРИЦЕНКО подписал распоряжение №329 от 01.04.2010 г. «О дополнительных мерах по празднованию в области 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в котором поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления в День Победы перед админзданиями вместе с Государственным Флагом Украины вывесить красный флаг как символику военных лет. Также в документе рекомендовано «предприятиям, учреждениям, организациям, расположенным на территории области, приобщиться к выполнению этой задачи».