Мороз знает, в чем парламент будет единым

Верховная Рада Украины готова ратифицировать все документы, касающиеся сотрудничества с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ во время девятого заседания Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС.

По его словам, на сегодняшний день для ратификации подготовлено соглашение между Украиной и ЕС об общей схеме участия Украины в операциях ЕС по урегулированию кризисов. А.МОРОЗ выразил надежду, что парламент ратифицирует это соглашение.

Он напомнил, что между нашим государством и Евросоюзом уже парафировано соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. «Мы готовы обеспечить ратификацию этих документов», - пообещал А.МОРОЗ.

Он считает, что в этих вопросах между народными депутатами не будет разногласий, несмотря на то, что в парламенте представлены различные политические силы, и в других вопросах они могут стоять на разных позициях. По словам председателя ВР, «в этом отношении у нас будет полное единство, поскольку это полезно Украине, и выходит из перспектив ее развития».

А.МОРОЗ подчеркнул, что «парламент Украины, несмотря на разные политические вкусы фракций, в вопросе евроинтеграции является практически единодушным».

По его словам, нет сомнений, что ВР ратифицирует те документы, которые полезны для Украины.