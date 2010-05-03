Тимошенко говорит, что ее люди - «мирные, но сильные и настойчивые»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что все акции протеста оппозиции, которые запланированы на 11 мая, будут носить исключительно мирный характер.

Об этом она заявила в интервью “5 каналу”.

"Я убеждена, что наши люди доказали, в том числе и во время предпоследних выборов Президента, что они мирные, спокойные, но сильны и настойчивы. И когда они вышли на площади, не было никакой агрессии, но была спокойная сила, которая меняла реальность", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в настоящее время страну вместе с политиками, работающими в оппозиции, должны защищать и граждане, которые "понимают, что делает ЯНУКОВИЧ со страной".

Ю.ТИМОШЕНКО раскритиковала обращение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к украинскому народу, в котором тот заявил, что оппозиция во имя достижения собственной цели готова даже к агрессии и беспорядку. "Сколько бы он заявлений не делал, сколько бы он не выступал на продажных каналах телевидения, сколько бы его не вылизывали и не показывали, как вождя нации, он никогда и никуда уже не денет эти черные страницы, вписанные им за последние дни в историю Украины", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что принимать участие в акциях протеста граждан заставляет вера, а не агрессия или желание сделать что-то плохое. "Наши люди сами по себе таковы, что они не склонны к жестокости, агрессии, унижению другого человека. И поэтому когда они выходят на площади, то они выходят сильными, спокойными, неагрессивными. Но их силы духа хватает для того, чтобы политиков ставить на место", - сказал она.