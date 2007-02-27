Ющенко даст пресс-конференцию для представителей СМИ
11:52, 27 февраля 2007Политика
261 0
Во время пребывания в Днепропетровской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО даст пресс-конференцию для представителей СМИ.
Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятие начнется в 13.50 в помещении ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» и будет длиться 30 минут.
В прямом эфире пресс-конференцию будут транслировать НТКУ и «5-й канал».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter