В Харькове создали Комитет защиты Украины

Представители более десяти областных организаций политических партий и общественных организаций национально-патриотического направления объявили о создании Харьковского комитета защиты Украины.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Свобода», по инициативе которой 30 апреля прошло собрание участников объединения.

Готовность к координации совместных действий, направленных против ликвидации украинской государственности, говорится в сообщении, выразили руководители местных организаций ВО «Батькивщина», Христианско-демократического союза, Украинской народной партии, Партии «Реформы и порядок» и Народного Руха Украины. Участники новосозданного комитета пришли к принципиальному согласию относительно необходимости конкретных прямых действий для препятствия планам антиукраинских сил, как в центральной власти, так и на уровне Харьковской области.

«Заявление о создании комитета является первым и последним его документом. Мы не имеем ни одного права тратить драгоценное в нынешних условиях время на декларации, заявления, письма, воззвания и прочее. В ситуации непровозглашенной и нескрываемой войны с украинской государственностью и украинской нацией должны действовать решительно, эффективно и результативно. Ведь наглость и цинизм наших врагов основано на ожидании «демократичности», «толерантности», «плюрализма», многочасовых круглых столов и резвого обсуждения в ответ. Собрания комитета будут сзываться исключительно для распределения обязанностей участников в проведении акций национального сопротивления», - сказал на собраниях руководитель харьковской «Свободы» Игорь ШВАЙКА.

О первых действиях Харьковского комитета защиты Украины будет сообщено уже в ближайшее время. Заявление с перечислением конкретных стратегических мероприятий комитета будет обнародовано 6 мая, сообщили в пресс-службе «Свободы».