Янукович винит Европу в разочарованиях украинцев

Украинское общество разочаровано отсутствием заключений совета Евросоюза о четкой европейской перспективе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня во время встречи с делегацией Комитета Европарламента по парламентскому сотрудничеству между ЕС и Украиной.

«В Украине существует существенный консенсус относительно обретения членства Украины в ЕС. Евроинтеграция остается приоритетом государственной политики Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он также подчеркнул, что «Президент, правительство и Верховная Рада имеют единую позицию по этому вопросу». В то же время, по словам В.ЯНУКОВИЧА, «отсутствие заключений совета Евросоюза о четкой позиции относительно европейской перспективы вызывает разочарование в украинском обществе».

Премьер-министр сообщил европарламентариям, что 22 февраля антикризисная коалиция и оппозиция поддержали заявление Верховной Рады о евроинтеграции Украины.

«5 марта состоится первый раунд переговоров по подготовке нового соглашения о сотрудничестве Украины и Евросоюза. Мы призываем учесть прогресс, достигнутый в сотрудничестве ЕС и Украины, и отметить европейское продвижение страны», - сказал премьер.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство обеспечит внутренние преобразования в стране, реформирование экономики и внедрение самых высоких стандартов жизни.

«За время работы правительства расширено экономическое, политическое и секторальное сотрудничество с Евросоюзом. Сегодня и украинская и европейская стороны отмечают прогресс в выполнении Плана действий Украина-ЕС. И в ходе переговоров по новому тексту соглашения должны быть учтены положительные результаты, достигнутые за это время», - добавил глава правительства.