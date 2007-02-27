Цушко повесил на Луценко не тех собак?

Бывший заместитель министра внутренних дел Лидия ПОРЕЧКИНА опровергает обвинения министра внутренних дел Василия ЦУШКО в адрес бывшего руководства МВД.

Об этом идет речь в комментарии Л.ПОРЕЧКИНОЙ, размещенном на официальном сайте блока “Наша Украина”.

“Отчет действующего министра МВД Василия ЦУШКО, который он зачитывал 23 февраля перед Верховной Советом, и то, что написано в акте КРУ, на который он в этом отчете ссылается, – это две большие разницы”, - отметила Л.ПОРЕЧКИНА.

“Смешными кажутся упреки ЦУШКО в сторону нашей команды относительно государственных предприятий, основателем которых было МВД. Во-первых, их образовывали не мы. Они были основаны раньше, до нашего прихода, как "кормушка" для прежнего министра БИЛОКОНЯ и его заместителей, которые сегодня работают с ЦУШКО. Это, например, государственное предприятие “Ресурсы”, через которое проходили большие кредитные средства на покупку "Фольксвагенов" на сумму свыше 400 млн. грн. Цена на эти автомобили была завышена вдвое, поэтому их потом было невозможно продать”, - рассказала она.

Что касается основания МВД около 200 фондов и государственных предприятий, Л.ПОРЕЧКИНА отметила, что команда Ю.ЛУЦЕНКО не создавала эти предприятия. “Напротив, мы потратили полтора года, чтобы определить, что это за предприятия. После этого Юрий ЛУЦЕНКО принял решение провести их ревизию, чтобы закрыть нерентабельные. Так, например, были закрыты госпредприятия “Ресурсы ГАИ”, “Рикас”, - отметила бывший заместитель министра.

Она отметила, что все перечисление средств происходило через Государственное казначейство в соответствии со сметой и бюджетной росписью. “Здесь не могло быть никаких злоупотреблений. Только вступив в должности, мы просили Контрольно-ревизионное управление и Счетную палату провести контрольные проверки, определить, какие проблемы были у наших предшественников, и какие трудности могут быть во время нашей работы. По итогам проверки, на сентябрь 2006 года со стороны нашей команды больших злоупотреблений не было. Были только технические ошибки, которые мы быстро исправляли. Возникает вопрос: почему КРУ тогда не выдвигало к нам никаких претензий, я сейчас выдвигает?”, - спрашивает Л.ПОРЕЧКИНА.

“В действительности эти 26 дел, о которых говорит сейчас ЦУШКО, это те 26 дел, которые открыл ЛУЦЕНКО о злоупотреблениях со строительством, когда предприятия избегали уплаты НДС и налога на прибыль якобы инвестируя средства в строительство, по инвестиционным договорам, по государственным предприятиям, по которым мы проводили ревизию”, - подчеркнула Л.ПОРЕЧКИНА.

Она также остановилась на еще одном обвинении В.ЦУШКО в увольнении 30 тысяч сотрудников МВД. “Наш предшественник БИЛОКОНЬ в конце 2004 года спешно принял закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и работников силовых ведомств. Этот закон повышал пенсии аттестованным военнослужащим и работникам силовых ведомств в несколько раз. Также они получали большое выходное пособие. Из-за этого многим генералам и полковникам просто было материально выгодно увольняться с МВД. Поэтому на протяжении 2005 года так много людей покинули ряды министерства”, - рассказала Л.ПОРЕЧКИНА, добавив, что “сегодня люди освобождаются не из-за финансовых проблем, а по морально-этическим причинам. Они не хотят работать с командой ЦУШКО”.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада заслушала информацию министра внутренних дел В.ЦУШКО о ситуации в системе МВД.

Во время своего выступления министр заявил о наличии значительных финансовых нарушений в использовании бюджетных средств бывшим руководством МВД.

В.ЦУШКО отметил, что с целью независимой оценки финансового состояния министерство обратилось в Контрольно-ревизионное управление с просьбой провести финансовую ревизию. Он отметил, что окончательный результат будет получен в конце марта.