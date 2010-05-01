Оппозиция предоставит Европе документы о «черном вторнике»

Оппозиционные силы готовят все необходимы документы в международные институты по поводу грубых нарушений при ратификации Соглашения между президентами Украины и России о продлении срока пребывания в Крыму Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом в эфире программы "Шустер Live" заявил лидер партии "За Украину!", народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

"Партия "За Украину!", другие оппозиционные силы готовят соответствующее представление в ПАСЕ, Европарламент, в другие европейские институты с изложением тех нарушений законодательства, Конституции, Регламента и процедуры, которые были допущены во время "черного вторника" (27 апреля - УНИАН). И мы будем отстаивать в этих европейских институтах свою правоту. И граждане Украины будут отстаивать свою позицию вне парламента, потому что до нынешней власти в другой способ ничего не доходит", - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, Председатель ВР не имел права начинать пленарное заседание, поскольку в сессионном зале зарегистрировалось всего 211 народных депутатов. Кроме того, депутат напомнил, что за ратификацию Соглашения проголосовали 236 народных депутатов, но в действительности такого количества коалициантов в сессионном зале не было. В частности, отметил В.КИРИЛЕНКО, свое отсутствие подтвердили по меньшей мере 3 народных депутата. "Господин КИВАЛОВ раз - был на заседании Ассамблеи СЕ, господин ГОЛОВАТЫЙ два - был там же, господин СУХОЙ - председатель Тернопольской облгосадминистрации заявил, что был в городе Подгайцы и не голосовал за эту измену. Вот уже имеем 233. А я утверждаю, что еще порядка 40 народных депутатов от Партии регионов и других коалиционных фракций на момент голосования отсутствовали возле своих депутатских пультов», - сказал он. Эти депутаты, по словам В.КИРИЛЕНКО, в это время пытались вытеснить представителей оппозиции с их же рабочих мест. "Отсюда и столкновение, отсюда и драка. Сейчас здесь не место считать у кого больше кровоподтеков. Мы все мужчины. Значит кровоподтеки стали неотъемлемым атрибутом парламентской деятельности с приходом к власти Партии регионов", - добавил он. В.КИРИЛЕНКО отметил, что в практике ни одного другого парламента нет такого, чтобы парламентское большинство не дискутировало с парламентским меньшинством, а заблаговременно определяло для себя, что сделает всё по собственному усмотрению. "Эти деяния руками, произошедшие в парламенте, - это коллективный портрет вашего ЯНУКОВИЧА", - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Народный депутат также назвал "уделом слабых" тот факт, что представители власти угрожают оппозиции преследованиями и возбуждением уголовных дел за события, произошедшие в ВР 27 апреля.