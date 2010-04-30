Тимошенко: Януковича необходимо отстранить от власти

Сегодня украинцы как нация проходят экзамен. Об этом говорится в комментарии лидера объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО в связи с сегодняшними переговорами в Сочи глав украинского и российского правительств, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

“От того, сможем ли мы противостоять поглощению Украины, зависит, будем ли иметь мы свой уголок для жизни на этой земле”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что “времени мало, действовать нужно немедленно”.

Она прогнозирует, что 17 мая во время визита в Киев Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, очевидно, будут подписаны как соглашения договоренности об украинско-российских СП с “Нафтогазом”, “Энергоатомом”, “Турбоатомом”, “Укртелекомом”, “Укрзализницей”, авиапромом.

"Это не объединение усилий на партнерских принципах, а полное поглощение Россией Украины", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отметила лидер оппозиции, “только всенародное сопротивление может это остановить”.

Она считает, что необходимо создать координационный орган - Комитет защиты Украины - и разработать действенный план отстранения В.ЯНУКОВИЧА от власти, а следующую масштабную акцию протеста провести 11 мая в 10.00 под стенами Верховной Рады.

“Количество людей, которое придет и готово будет бороться, и является критерием нашей готовности как нации защитить свое государство”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.