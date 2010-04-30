Председатель правления Центра политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что на сегодня во внешней политике Украины акцент сделан на российское направление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ФЕСЕНКО сказал на пресс-конференции.

По словам политолога, апрель был периодом повышенной внешнеполитической активности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Наиболее интенсивное движение в активности Президента на российском направлении. ЯНУКОВИЧ и МЕДВЕДЕВ идут на рекорд: за два месяца президентства ЯНУКОВИЧА они встретились пять раз”, - сказал В.ФЕСЕНКО. При этом он напомнил, что в мае также будет как минимум две встречи президентов Украины и России.

“Думаю, что рекорд будет точно. Никогда не было, даже во времена Леонида КУЧМЫ, чтобы руководители Украины и России встречались в еженедельном режиме”, - добавил эксперт.

В.ФЕСЕНКО считает, что это “фактически формирование стратегического партнерства между Украиной и Россией”.

По словам политолога, политическим стилем новой власти является “тактика танковой атаки”, когда ставка делается на скорые, жесткие и результативные действия, несмотря на формальные политико-правовые препятствия, критику оппозиции и реакцию общественного мнения.

Он также считает, что во внешней политике ставка делается на заметные символические уступки внешнеполитическим партнерам в обмен на скорые и конкретные дивиденды для руководства страны.

В.ФЕСЕНКО также отметил, что наблюдается формирование украинского властного тандема, в котором В.ЯНУКОВИЧ - руководитель, а Николай АЗАРОВ - исполнитель и официальный заместитель.