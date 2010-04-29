Тимошенко, посмотрев на перебежчиков, поняла, как надо подбирать людей

Юлия Тимошенко считает, что народные депутаты в случае несогласия с позицией партии, по спискам которой избирались в парламент, должны сложить свои мандаты.

"Когда человек пришел в команде, он должен отвечать за все свои шаги. Если он не соглашается с командой, он должен положить мандат и уйти, а не обменивать авторитет своей команды на несколько миллионов долларов или теплое место в Администрации нового Президента или в правительстве", - сказала лидер «Батькивщины» сегодня во время онлайн-конференции на своем персональном сайте.

По ее мнению, каждый политик может использовать свое право на создание собственной политической партии, которая будет отвечать его позиции, и с этой силой принимать участие в выборах и побеждать.

"А если пришел в команде, не соглашаешься – положи мандат. И потому сегодня, к сожалению, не существует механизма, как убрать таких людей, лишить их депутатского мандата. Но сегодня мы уже имеем больше опыта, как подбирать команду, и подбирать мы ее будем более профессионально и на основе ценностей и идеологических взглядов. Только это срабатывает", - сделала вывод Тимошенко.