Депутат Костенко напал на ГАИшника
В ГАИ утверждают, что БЮТовца пришлось останавливать блокированием дороги
Народный депутат Павел КОСТЕНКО (фракция БЮТ) ударил работника ГАИ, который остановил его за превышение скорости.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник отделения ГАИ УМВД Украины в Черкасской области подполковник Владимир КОРЕШКОВ.
В частности, он сообщил, что сегодня в 10.50 на 98-м км трассы Киев-Запорожье инспекторы ГАИ Черкасской области попробовали остановить автомобиль “БМВ Х5”, который двигался по населенному пункту со скоростью 147 км/час, но водитель проигнорировал соответствующее требование.
По его словам, эта информация была передана другим работникам ГАИ, и на 117-м км этой трассы была осуществлена вторая попытка остановить указанный автомобиль, которая также была проигнорирована.
В.КОРЕШКОВ отметил, что перед въездом в Черкассы на мосту через Днепр работники милиции заблокировали дорогу и заставили автомобиль остановиться.
По словам В.КОРЕШКОВА, после остановки инспектор подошел к водителю, отрекомендовался и попросил удостоверение водителя и регистрационные документы на автомобиль, но в ответ услышал грубое ругательство и был отброшен дверцами машины на встречную полосу.
В.КОРЕШКОВ подчеркнул, что после представления выяснилось, что за рулем автомобиля находился депутат П.КОСТЕНКО.
По его словам, депутат вышел из автомобиля и пытался ударить работника ГАИ, размахивал руками и ругался, но в этот момент второй работник милиции попробовал прекратить конфликт.
В этот момент из автомобиля вышли охранники депутата, которые получили команду и ударили инспектора кулаком в лицо. По словам В.КОРЕШКОВА, после этого депутат сел в автомобиль и продолжил движение в направлении Черкасс.
В свою очередь, начальник пресс-службы МВД Константин СТОГНИЙ сообщил, что материалы находятся в прокуратуре и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По его словам, если прокуратура подтвердит неправомерность действий народного депутата, МВД будет принимать все меры для наказания указанного лица, включая обращение в Верховную Раду с просьбой лишить депутатской неприкосновенности и привлечь П.КОСТЕНКО к ответственности.