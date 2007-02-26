Депутат Костенко напал на ГАИшника

Народный депутат Павел КОСТЕНКО (фракция БЮТ) ударил работника ГАИ, который остановил его за превышение скорости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник отделения ГАИ УМВД Украины в Черкасской области подполковник Владимир КОРЕШКОВ.

В частности, он сообщил, что сегодня в 10.50 на 98-м км трассы Киев-Запорожье инспекторы ГАИ Черкасской области попробовали остановить автомобиль “БМВ Х5”, который двигался по населенному пункту со скоростью 147 км/час, но водитель проигнорировал соответствующее требование.

По его словам, эта информация была передана другим работникам ГАИ, и на 117-м км этой трассы была осуществлена вторая попытка остановить указанный автомобиль, которая также была проигнорирована.

В.КОРЕШКОВ отметил, что перед въездом в Черкассы на мосту через Днепр работники милиции заблокировали дорогу и заставили автомобиль остановиться.

По словам В.КОРЕШКОВА, после остановки инспектор подошел к водителю, отрекомендовался и попросил удостоверение водителя и регистрационные документы на автомобиль, но в ответ услышал грубое ругательство и был отброшен дверцами машины на встречную полосу.

В.КОРЕШКОВ подчеркнул, что после представления выяснилось, что за рулем автомобиля находился депутат П.КОСТЕНКО.

По его словам, депутат вышел из автомобиля и пытался ударить работника ГАИ, размахивал руками и ругался, но в этот момент второй работник милиции попробовал прекратить конфликт.

В этот момент из автомобиля вышли охранники депутата, которые получили команду и ударили инспектора кулаком в лицо. По словам В.КОРЕШКОВА, после этого депутат сел в автомобиль и продолжил движение в направлении Черкасс.

В свою очередь, начальник пресс-службы МВД Константин СТОГНИЙ сообщил, что материалы находятся в прокуратуре и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По его словам, если прокуратура подтвердит неправомерность действий народного депутата, МВД будет принимать все меры для наказания указанного лица, включая обращение в Верховную Раду с просьбой лишить депутатской неприкосновенности и привлечь П.КОСТЕНКО к ответственности.