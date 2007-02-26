Регионалы предлагают переизбрать сразу Президента и парламент

Народный депутат Украины, заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ считает, что проведение досрочных выборов в парламент возможно только при условии досрочных выборов Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы Партии регионов, об этом он заявил в эфире «5 канала».

При этом депутат подчеркнул, что досрочные выборы Президента можно было бы провести в связи с отказом главы государства признавать конституционные изменения, которые уже действуют. В.КИСЕЛЕВ пообещал помочь оппозиции добиться досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

«Чтобы облегчить работу оппозиции, тем, которые пришли сюда и очень хотят, чтобы были перевыборы, потому что их оторвали в свое время от корыта, я думаю, что мы им поможем. И уже на этой неделе я буду предлагать, чтобы мы зарегистрировали проект закона о досрочных выборах одновременно и Президента Украины и о выборах в Верховную Раду Украины», - отметил народный депутат.