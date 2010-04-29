Заместителя председателя ВО «Свобода» вызывают на допрос в МВД
13:45, 29 апреля 2010Политика
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Расценивают как попытку запугивания
Сегодня заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» Андрей МОХНИК был вызван на допрос в уголовный розыск МВД.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, основанием для вызова стало то, что 27 апреля А.МОХНИК был одним из организаторов акции протеста против ратификации соглашения о продлении срока пребывания на территории Украины Черноморского флота РФ.
ВО «Свобода» расценивает допрос как попытку запугивания, политического и морального давления на одного из лидеров «Свободы».
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