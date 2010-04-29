Литвин: я воспринимаю яйца, вы же видели, что я не падаю

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что народные депутаты «в добровольно-принудительном порядке» будут возмещать нанесенные парламенту убытки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, говоря о событиях во ВР 27 апреля.

По словам В.ЛИТВИНА, после заседания в сессионном зале работали следственные группы. Он сообщил, что ему «передали вопросы, на которые должен дать ответы», и добавил: «Я еще такого ответа не давал».

«Сейчас работает комиссия, которая составит соответствующий акт, и будет предложено народным депутатам Украины в добровольно-принудительном порядке возместить эти убытки», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, «понятно, что речь идет о материальных убытках. Морально-политические убытки, которые причинены Украине, никто не компенсирует».

В.ЛИТВИН отметил, что не воспринимает те методы, которыми пользовались 27 апреля. «Я считаю, что на этом нужно поставить точку», - сказал он.

Председатель ВР сказал: «Я все понимаю, воспринимаю яйца, вы же видели, что я не падаю. Но, вместе с тем, заносить сюда дымовые шашки - это является проявлением «дикарства». Он считает, что те, кто это сделал, должны были бы понимать свою ответственность, ведь мог начаться пожар, а в парламенте было большое количество людей. «Ответственность какая-то, мозги есть, если не куриные, то поросячьи?» - спросил В.ЛИТВИН. По его словам, в тот день «действовали по принципу: война все спишет. Но абсолютно не спишет».

Как отметил В.ЛИТВИН, «у нас еще состоится достаточно неприятный разговор на этот счет». По его словам, немало людей обращались к медикам. Клеем залиты «гнезда для голосования, обожжено покрытие, поломано оборудование», «это дикарство», - заявил председатель парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, специалисты констатируют, что попадание яиц в мониторы могло привести к тому, что они «взорвались бы и загорелись».

В.ЛИТВИН отметил, что народные депутаты должны возместить материальные убытки, и для многих депутатов это карманные расходы.