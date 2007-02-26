В БЮТ считают, что Янукович блефует

Заявления премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о возможности проведения следующих выборов Президента в Верховной Раде являются реакцией на подписание Соглашения об объединенной оппозиции между БЮТ и “Нашей Украиной”.

Такое мнение в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН высказал народный депутат, член фракции БЮТ Владимир ПОЛОХАЛО.

По его словам, этим было продемонстрировано, что “Партия регионов панически боится досрочных парламентских выборов”. При этом В.ПОЛОХАЛО назвал маловероятной возможность избрания главы государства парламентом.

Кроме того, отметил он, заявления главы правительства об избрании Президента в Верховной Раде не являются новыми. “Здесь ничего нового не сказал премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ. Он повторил точку зрения и позицию КПУ, которая озвучивается уже на протяжении полугода и особенно в те периоды, когда происходит ослабление антикризисной коалиции”, - сказал народный депутат. В.ПОЛОХАЛО отметил, что “КПУ является своеобразным пресс-секретарем Партии регионов”.

Народный депутат также расценивает заявления главы правительства как “шантаж и блеф”, ввиду настроенности большинства “Нашей Украины” на досрочные парламентские выборы. “Это продолжение той игры кота с мышкой, которая началась накануне подписания Универсала и меморандума между ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказал он. По словам В.ПОЛОХАЛО, представители Партии регионов таким образом дают понять главе государства, что “либо будет ликвидирована должность Президента, либо должно быть продолжение той игры, в которую раньше включились Президент и “Наша Украина”.

В.ПОЛОХАЛО также отметил, что интервью В.ЯНУКОВИЧА, продемонстрированное телеканалом ICTV, не получило ожидаемого эффекта. “В.ЯНУКОВИЧ вынужден был озвучивать написанные для него сценарии, и делал это неубедительно”, - сказал народный депутат. По его мнению, интервью главы правительства стало проявлением слабости всей Партии регионов. “Сегодня полностью очевидны две вещи – Партия регионов не смогла продемонстрировать обществу свою концепцию и стратегию преодоления кризиса, и не смогла утвердиться как политическая сила, которая способна эффективно осуществлять социально-экономический курс, направленный на интересы большинства граждан”, - отметил В.ПОЛОХАЛО.

Народный депутат также отметил, что не свойственную и не присущую роль исполнял и непосредственно ведущий эфира – Савик ШУСТЕР. “Это стало проявлением того, как владельцы телеканалов могут поставить под удар и репутацию ведущих, и репутацию программы, если речь идет о корпоративных интересах”, - сказал В.ПОЛОХАЛО.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будут ли следующие президентские выборы всенародными или будут проходить в парламенте, премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что в 2009 году Президента будет избирать ВР.